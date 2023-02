CorSera: "Milan, la scossa di Ibrahimovic: torna contro il Torino"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan, la scossa di Ibrahimovic: torna contro il Torino". Dopo oltre 8 mesi di stop, l'attaccante svedese è pronto a tornare in campo e potrebbe farlo venerdì 10 febbraio contro il Torino. Il suo obiettivo è mettere minuti nelle gambe in vista del match di Champions League contro il Tottenham in programma il 14 febbraio. La speranza di Stefano Pioli e di tutto il Milan è che il ritorno di Ibra posssa dare la scossa giusta alla squadra per uscire dalla crisi.