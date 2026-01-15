CorSera: "Milan, le stelle non stanno più a guardare"

CorSera: "Milan, le stelle non stanno più a guardare"
Oggi alle 08:30
di Enrico Ferrazzi

"Milan, le stelle non stanno più a guardare": titola così questa mattina il Corriere della Sera che riferisce che stasera a Como, nel recupero della 16^ giornata di Serie A, Max Allegri tornerà a schierare dal primo minuto in mezzo al campo sia Luka Modric che Adrien Rabiot, che avevano entrambi iniziato dalla panchina domenica a Firenze. Torneranno titolari anche Fikayo Tomori in difesa, Davide Bartesaghi a sinistra e Rafael Leao in attacco.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida 
Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa 
IV Uomo: Pairetto 
VAR: Doveri
AVAR: Di Paolo 

DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it