CorSera: "Milan, le stelle non stanno più a guardare"

vedi letture

"Milan, le stelle non stanno più a guardare": titola così questa mattina il Corriere della Sera che riferisce che stasera a Como, nel recupero della 16^ giornata di Serie A, Max Allegri tornerà a schierare dal primo minuto in mezzo al campo sia Luka Modric che Adrien Rabiot, che avevano entrambi iniziato dalla panchina domenica a Firenze. Torneranno titolari anche Fikayo Tomori in difesa, Davide Bartesaghi a sinistra e Rafael Leao in attacco.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa

IV Uomo: Pairetto

VAR: Doveri

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: giovedì 15 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it