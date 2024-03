CorSera: "Milan, operazione sorpasso con la testa all’Europa. Nel mirino anche i soldi"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan, operazione sorpasso con la testa all’Europa. Nel mirino anche i soldi". Oggi pomeriggio alle 15 i rossoneri ospitano l'Empoli a San Siro con l'obiettivo di vincere e superare in classifica al secondo posto la Juventus che alle 18 sarà impegnata contro l'Atalanta. Stefano Pioli, che dovrà fare a meno degli squalificati Florenzi e Leao, farà un po' di turnover in vista del ritorno degli ottavi di Europa League di giovedì in casa dello Slavia Praga (in avanti, per esempio, spazio a Jovic al posto di Giroud).

Con lo scudetto ormai irraggiungibile, per il Milan sarebbe importante arrivare secondo non solo a livello sportivo, ma anche economico: la seconda posizione finale in Serie A vale infatti l’accesso alla Supercoppa italiana finanziata dall’Arabia Saudita, con il suo ricco montepremi da 24 milioni di euro.