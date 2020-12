Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina al Milan con il titolo seguente: "Pari in rimonta. Vincono le altre big". Rossoneri fermati dal Parma a San Siro sul 2-2 dopo quattro legni colpiti ed un gol annullato per fuorigioco. Adesso l'Inter e la Juventus sono più vicini in classifica.