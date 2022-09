CorSera - Milan, Rebic e Origi dovrebbero tornare a disposizione dopo al sosta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante questa sosta per gli impegni delle nazionali, in casa rossonera l'obiettivo primario sarà recuperare gli infortunati. Tra questi ci sono anche Ante Rebic e Divock Origi, i quali dovrebbero tornare a disposizione di Stefano Pioli per la ripresa della campionato (il Milan sarà impegnato il 1° ottobre sul campo dell'Empoli). Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.