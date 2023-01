CorSera - Milan, si potrebbe cercare una punta di scorta pronta sul mercato ma l’intenzione del club è aspettare i rientri di Origi, Rebic e Ibra

MilanNews.it

In questo inizio di 2023, l'unico centravanti a disposizione di Stefano Pioli è Olivier Giroud, il quale è costretto agli straordinari visto che Stefano Pioli non ha grandi alternative in quella zona di campo. Come scrive stamattina il Corriere della Sera, si potrebbe cercare una punta di scorta pronta sul mercato, ma l’intenzione del club di via Aldo Rossi è aspettare il rientro di Origi, Rebic e Ibrahimovic dai rispettivi infortuni.