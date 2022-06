CorSera - Milan su Asensio: non rinnoverà con il Real Madrid, costa 25 milioni

MilanNews.it

Per rinforzare la fascia destra del suo reparto offensivo, il Milan ha messo gli occhi su Marco Asensio, giocatore che non rinnoverà con il Real Madrid il suo contratto in scadenza nel 2023. Lo spagnolo costa 25 milioni di euro, mentre per l’ingaggio da 6 del trequartista potrebbe intervenire il Decreto Crescita. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.