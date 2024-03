CorSera: "Sorteggi europei: peggio di così era difficile, urna sfortunata"

Peggio di così era difficile. L’urna di Nyon per il sorteggio dei quarti di Europa League (andata 11 aprile, ritorno 18 aprile) non è stata fortunata per le italiane: è uscito il derby fratricida fra Milan e Roma, mentre l’Atalanta dovrà vedersela con la favorita numero uno, il Liverpool. Fernando Llorente, ex Juve e Napoli, che ha estratto le palline, si è anche scusato: "Mi dispiace". L'Italia non ha mai vinto l’Europa League: l’ultima volta si chiamava Coppa Uefa, era il 1999 e la alzò il Parma. A scriverlo è il Corriere della Sera.

Questo il programma dei quarti di Europa League (11-18 aprile, ore 21):

Milan - Roma

Liverpool - Atalanta

Bayer Leverkusen - West Ham

Benfica - Olympique Marsiglia