CorSera - Un giovane detenuto farà una domanda a Pioli in conferenza stampa

vedi letture

Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 14.30, come di consueto alla vigilia del campionato, Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Empoli in programma domani al Castellani all'ora di pranzo. Questa mattina il Corriere della Sera, edizione di Milano, titola così: "Pioli, conferenza stampa con la domanda dell'invitato speciale".

Durante l'incontro con i giornalisti, infatti, verrà letta a Pioli una domanda di un giovane 16enne detenuto al Carcere minorile Beccaria. Il ragazzo è stato incontrato da Stefano Pioli durante le feste: l'allenatore è andato in visita ai giovani detenuti e ha parlato con loro, rimanendo colpito dal desiderio di uno di questi di voler fare il giornalista: da qui la possibilità questo pomeriggio di fare una domanda in conferenza stampa.