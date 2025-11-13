CorSera: "Yonghong Li, dal Milan alla bancarotta Debiti per 250 milioni"

"Yonghong Li, dal Milan alla bancarotta Debiti per 250 milioni": titola così stamattina il Corriere della Sera che spiega che l'ex proprietario del club rossonero è stato dichiarato fallito per debiti non saldati da oltre 250 milioni di euro. Ricordiamo che Yonghong Li ha perso il controllo del Diavolo nel 2018 quando quando Elliott escusse il pegno sul 100% del capitale della Rossoneri Sport Investment, la società di Li a cui faceva capo il 99,93% del Milan.

Secondo alcuni documenti consultati da Calcio e Finanza, Yonghong Li continua a essere inseguito dai creditori: il Tribunale di Hong Kong a luglio ha dichiarato bancarotta e a gennaio è prevista la prima udienza per la liquidazione di una delle holding utilizzate per acquistare il Milan da Fininvest nel 2017.

