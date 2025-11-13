Okafor, Morata, Gimenez e Nkunku: oltre 100 milioni spesi per appena 21 gol segnati

Il Milan continua ad avere il problema del centravanti e per questo si sta guardando intorno sia per gennaio che per la prossima estate. Eppure non sono mancati gli investimenti in quella zona di campo negli ultimi anni: per acquistare Noah Okafor, Alvaro Morata, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, i rossoneri hanno infatti speso più di 100 milioni di euro per i cartellini. Il problema è che finora questi giocatori hanno portato appena 21 gol in totale.

Il messicano e il francese sono ancora in rosa e la speranza è che possano presto migliorare il loro bottino, ma anche loro stanno faticando parecchio visto che al momento sono ancora entrambi a secco in questo campionato dopo undici giornate (tutti e due hanno siglato in stagione finora una sola rete in Coppa Italia contro il Lecce).

