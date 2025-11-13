La Gazzetta in prima pagina: "Derby da duri. Akanji resterà, Pavlovic è al Max: sono intoccabili"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Derby da duri. Akanji resterà, Pavlovic è al Max: sono intoccabili". In vista di Inter-Milan in programma dopo la sosta per le nazionali (23 novembre), il quotidiano si sofferma su due punti fermi delle difese delle due squadre: da una parte c'è Akanji, preso in estate dai nerazzurri, mentre dall'altra c'è Pavlovic, che da quando è arrivato Massimiliano Allegri in panchina sembra essere diventato un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
