La Gazzetta in prima pagina: "Derby da duri. Akanji resterà, Pavlovic è al Max: sono intoccabili"

Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Derby da duri. Akanji resterà, Pavlovic è al Max: sono intoccabili". In vista di Inter-Milan in programma dopo la sosta per le nazionali (23 novembre), il quotidiano si sofferma su due punti fermi delle difese delle due squadre: da una parte c'è Akanji, preso in estate dai nerazzurri, mentre dall'altra c'è Pavlovic, che da quando è arrivato Massimiliano Allegri in panchina sembra essere diventato un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa