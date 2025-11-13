Tuttosport: "Ecco perché il Milan pensa a Lewandowski"
Tuttosport titola così stamattina: "Ecco perché il Milan pensa a Lewandowski". In casa rossonera continua ad esserci il problema centravanti nonostante i tanti milioni di euro che sono stati spesi negli ultimi anni. Per Okafor, Morata, Gimenez e Nkunku sono stati investiti oltre 100 milioni di euro, ma questi attaccanti hanno portato finora appena 21 gol.
Serve una certezza davanti e per questo il Milan sta osservando con attenzione la situazione di Robert Lewandowski al Barcellona: il suo contratto è in scadenza a giugno e per ora il polacco non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Il club catalano ha un’opzione per il rinnovo, ma la decisione finale spetterà al giocatore che il prossimo anno compirà 38 anni.
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
