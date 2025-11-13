Gazzetta: "Modric sul volo low cost in mezzo ai tifosi"

Gazzetta: "Modric sul volo low cost in mezzo ai tifosi"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:29Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

"Modric sul volo low cost in mezzo ai tifosi": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri Luka Modric e Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, hanno raggiunto il ritiro della Croazia a Zagabria viaggiando su di un volo Ryanair insieme ad altri passeggeri. La compagnia aerea ha commentato così su X: "Se Modric può volare con noi, allora anche tu puoi farlo".

Ovviamente il giocatore del Milan è stato preso d’assalto dai molti appassionati di calcio all’aeroporto. 