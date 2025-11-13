Il QS verso Inter-Milan: "Amarcord Calha. E contro Modric è sfida da record"

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina in vista del derby di Milano in programma il prossimo 23 novembre: "Amarcord Calha. E contro Modric è sfida da record". Il turco è il grande ex della partita e si troverà di fronte il campione croato che in pochissimo tempo è diventato il nuovo leader del Milan. I due sono i migliori registi del campionato.

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa