Il QS verso Inter-Milan: "Amarcord Calha. E contro Modric è sfida da record"
Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina in vista del derby di Milano in programma il prossimo 23 novembre: "Amarcord Calha. E contro Modric è sfida da record". Il turco è il grande ex della partita e si troverà di fronte il campione croato che in pochissimo tempo è diventato il nuovo leader del Milan. I due sono i migliori registi del campionato.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
Il var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perthdi Franco Ordine
