Milan, il programma di recupero di Rabiot: niente amichevole contro l'Entella, martedì prossimo il ritorno in gruppo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:19Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Adrien Rabiot, out da metà ottobre per un problema la soleo rimediato nella scorsa sosta per le nazionali, non è stato convocato dalla Francia per le prossime due partite contro Ucraina ed Azerbaigian e dunque resterà a Milanello dove proseguirà la sua tabella di lavoro personalizzato: il centrocampista francese non parteciperà venerdì all'amichevole contro l'Entella e dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo martedì prossimo. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport

