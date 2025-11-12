Milan, il programma di recupero di Rabiot: niente amichevole contro l'Entella, martedì prossimo il ritorno in gruppo
Adrien Rabiot, out da metà ottobre per un problema la soleo rimediato nella scorsa sosta per le nazionali, non è stato convocato dalla Francia per le prossime due partite contro Ucraina ed Azerbaigian e dunque resterà a Milanello dove proseguirà la sua tabella di lavoro personalizzato: il centrocampista francese non parteciperà venerdì all'amichevole contro l'Entella e dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo martedì prossimo. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
