Lewandowski apre all'addio al Barça. Il Milan prende nota e spera

Nella giornata di ieri, sono arrivate dal ritiro della Polonia le parole di Robert Lewandowski, il quale ha parlato così del suo futuro: "Non ho fretta e sono in pace con me stesso, questa è la cosa più importante. Se ad esempio il Barcellona mi contattasse ora, non saprei cosa rispondere alla domanda sul futuro. Perché devo anche capire cosa sia meglio per me". L'attaccante, che ha un contratto con il Barcellona in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha quindi chiuso ad un suo addio a fine stagione, anzi.

Non è un mistero che tra chi sta osservando con attenzione l'evolversi della situazione c'è anche il Milan che ha già avuto qualche approccio col suo entourage e ha trasmesso il suo interesse che non è passato inosservato. Tra qualche mese si capirà che Lewandowski potrà diventare un'opportunità concreta per il Milan, salvo ovviamente richieste d'ingaggio fuori mercato. Ricordiamo comunque anche che il Barça ha una clausola unilaterale in proprio favore per prolungare fino al 2027.

