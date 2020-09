Corsport - Milan, ora l'attenzione è in difesa: si seguono Milenkovic e Fofana

Dopo i colpi Brahim e Tonali, il mercato del Milan non è di certo finito. In attesa di definire la situazione relativa al secondo centrocampista, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera punterà la sua attenzione sul reparto difensivo. Il primo nome fatto da Pioli è quello di Milenkovic per cui la richiesta della Fiorentina è altissima: 40 milioni di euro. I toscani non pensano ad alcuno scambio con Paquetà e questo rende la trattativa difficile ma non impossibile perchè la richiesta di Commisso, con il passare del tempo, potrebbe abbassarsi. L'altro nome è quello di Fofana per cui il Saint-Etienne chiede 30 milioni di euro: a queste condizioni per il Milan è difficile ma anche per il francese c'è la disponibilità del club transalpino a trattare.