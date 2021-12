CorSport - Oggi il consiglio federale per il caso Salernitana

Giornata di consiglio federale a Roma, quest'oggi, per confrontarsi sul caso Salernitana. Il futuro del club granata rimane incentro e al momento la data del 31.12 è ancora la deadline per la cessione del Club. Se entro breve dovesse trovarsi un acquirente interessato, la scadenza verrebbe prolungata di 45 giorni, in caso contrario l'esclusione della Salernitana dal campionato risulta l'unica soluzione.

Oggi Gravina e tutti gli altri componenti discuteranno della situazione, con Marotta che dovrà spiegare i motivi per cui i componenti della Lega hanno proposto la scorsa settimana di non privare la Serie A di una squadra a metà campionato. La situazione è difficile da gestire, anche in funzione del fatto che potrebbero crearsi dei precedenti. È questo il principale motivo per cui bisognerà agire applicando le regole, e non più aggirandole. Lo riporta il Corriere dello Sport.