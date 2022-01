Covid, Tuttosport titola: "Emergenza, ma il calcio non molla"

“Emergenza, ma il calcio non molla”, titola l’edizione odierna di Tuttosport in prima pagina. “Nel giorno dei 259 decessi e dei 170.844 casi in 24 ore - scrive il quotidiano torinese - la Salernitana chiede di non giocare contro il Venezia che parte comunque per la Campania. A rischio anche Spezia-Verona e Fiorentina-Udinese, in forse Atalanta-Torino: sette i contagiati granata, oggi nuovi test. Nel Napoli positivo anche Spalletti. Ma la Lega ribadisce: la A riparte, nessun rinvio”.