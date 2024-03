Derby di lunedì, la Gazzetta: "Missione, rovinare all'Inter la festa scudetto"

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità: il prossimo derby tra Milan e Inter si giocherà di lunedì. Domani mancherà un mese esatto alla partita che si disputerà a San Siro, in casa dei rossoneri, il prossimo 22 aprile. La Lega di Serie A ha accolto la legittima richiesta del club di via Aldo Rossi di chiedere un rinvio di 24 ore rispetto alla possibile calendarizzazione di domenica sera. Questo è stato possibile perchè i rossoneri, il giovedì precedente, saranno impegnati nei quarti di finale di ritorno di Europa League contro la Roma, all'Olimpico. La squadra di Pioli tornerà tardi il giovedì sera, considerando che possono esserci anche supplementari e rigori, e avrebbe solo due giorni per preparare la partita.

La Gazzetta dello Sport oggi titola così: "Milan un lunedì imperdibile. Missione derby, rovinare all'Inter la festa scudetto". Nel sottotitolo viene chiarito: "Il 22 aprile sfida da brividi: i nerazzurri possono diventare campioni di Italia in casa dei rossoneri. Pioli, vietato fallire". Il Milan dovrà vivere la sfida come un senso di riscatto, dopo aver perso cinque derby consecutivamente nell'anno solare 2023. Il Diavolo tenterà quanto meno di posticipare i festeggiamenti nerazzurri: molto della credibilità di Pioli agli occhi dei tifosi, potrebbe passare da questa partita oltre che dal percorso in Europa League. Dunque non si potrà sbagliare.