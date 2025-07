Diavoli da ritrovare. La Gazzetta: "Loftus-Cheek, segnali per Max. E Saelemaekers cerca una chance"

Nel corso della sua carriera Max Allegri ha forgiato tantissimi calciatori, facendoli diventare in alcuni casi anche i migliori nei rispettivi ruoli. Ed è proprio su questo precedente che molti calciatori starebbero puntando per mettere a tacere tutte le critiche e dimostrare di essere da Milan, così da giocarsi le proprie chances in rossonero.

Non a caso scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Loftus-Cheek, segnali per Max. E Saelemaekers cerca una chance", ma questi non sarebbero gli unici a trovarsi in questa situazione. Anche Thiaw, Chukwueze e Gimenez cercano spazio, con la preparazione che potrebbe essere decisiva per capire di più non solo sulla loro stagione ma anche sul loro futuro.