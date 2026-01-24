Domani ci sarà. Tuttosport: "Saelemaekers: l'ex vede la Roma"
Nel corso di questi giorni c'era un po' di apprensione per le condizioni di Alexis Saelemaekers, costretto ad uscire durante la partita contro il Lecce per un leggero fastidio muscolare che nel corso di questa settimana è riuscito a smaltire. Il belga ieri è infatti tornato ad allenarsi in gruppo in vista della sfida di domani contro la Roma, dove a questo punto potremmo dire ci sarà.
Da capire se dal primo minuto o a partita in corso, ma l'importante è che un giocatore così importante per Massimiliano Allegri abbia recuperato, come scritto questa mattina anche da Tuttosport: "Saelemaekers: l'ex vede la Roma".
