Dubbi in vista di domenica. Tuttosport: "Loftus-Cheek jolly doc"
MilanNews.it
Diversi dubbi di formazione attanagliano Massimiliano Allegri in vista dell'importante sfida di domenica sera contro la Roma di Gian Piero Gasperini, prima in classifica insieme al Napoli. Quello più "importante" riguarda l'attacco, visto che sia Leao che Santiago Gimenez sono usciti acciaccati dalla sfida dell'altra sera contro l'Atalanta.
La soluzione più semplice si chiama Christopher Nkunku, anche se questa mattina Tuttosport ha parlato di "Loftus-Cheek jolly doc", il più pimpante, ma soprattutto il più pericoloso dei 4 che martedì sera hanno affrontato alla New Balance Arena la formazione di Ivan Juric.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Gimenez rischia. La Gazzetta: "Non c'è solamente Dovbyk. In Francia piace Panichelli. Idea Burkardt in Germania"
Serve il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persadi Franco Ordine
Le più lette
1 Serve il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
2 Le lacrime di Camarda dopo il rigore sbagliato contro il Napoli: non tutti i palloni pesano allo stesso modo
Primo Piano
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Antonio VitielloMilan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Pietro MazzaraMilan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com