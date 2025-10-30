Dubbi in vista di domenica. Tuttosport: "Loftus-Cheek jolly doc"

Dubbi in vista di domenica. Tuttosport: "Loftus-Cheek jolly doc"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Diversi dubbi di formazione attanagliano Massimiliano Allegri in vista dell'importante sfida di domenica sera contro la Roma di Gian Piero Gasperini, prima in classifica insieme al Napoli. Quello più "importante" riguarda l'attacco, visto che sia Leao che Santiago Gimenez sono usciti acciaccati dalla sfida dell'altra sera contro l'Atalanta. 

La soluzione più semplice si chiama Christopher Nkunku, anche se questa mattina Tuttosport ha parlato di "Loftus-Cheek jolly doc", il più pimpante, ma soprattutto il più pericoloso dei 4 che martedì sera hanno affrontato alla New Balance Arena la formazione di Ivan Juric.