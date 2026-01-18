Dubbio Allegri, il QS: "Leao o Nkunku per un Milan al top col Lecce"

di Lorenzo De Angelis

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha annunciato diversi cambi di formazione in vista della sfida di oggi contro il Lecce, partita importante che il Diavolo dovrà cercare di portare a casa per dare continuità all'importante trasferta di Como. Guai a pensare che con queste modifiche il tecnico rossonero sottovaluti l'avversario, anzi, opta per queste soluzioni nuove per far scendere in campo i giocatori più freschi e pronti fisicamente. 

Uno dei cambi potrebbe essere Jashari per Modric, anche se c'è un altro dubbio che affligge Allegri. Riporta questa mattina Il QS, edizione Il Giorno, che "Leao o Nkunku per un Milan al top col Lecce", con il portoghese in leggere vantaggio rispetto al francese. 