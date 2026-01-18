Dubbio Allegri, il QS: "Leao o Nkunku per un Milan al top col Lecce"
In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha annunciato diversi cambi di formazione in vista della sfida di oggi contro il Lecce, partita importante che il Diavolo dovrà cercare di portare a casa per dare continuità all'importante trasferta di Como. Guai a pensare che con queste modifiche il tecnico rossonero sottovaluti l'avversario, anzi, opta per queste soluzioni nuove per far scendere in campo i giocatori più freschi e pronti fisicamente.
Uno dei cambi potrebbe essere Jashari per Modric, anche se c'è un altro dubbio che affligge Allegri. Riporta questa mattina Il QS, edizione Il Giorno, che "Leao o Nkunku per un Milan al top col Lecce", con il portoghese in leggere vantaggio rispetto al francese.
Il Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campionidi Andrea Longoni
Luca SerafiniL’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortuna
Franco OrdineAllegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
