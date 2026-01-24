Duello Koné-Rabiot. La Gazzetta: "Qualità e muscoli, Roma-Milan si fa qui"

Quando si parla di Roma-Milan non ci si può soffermare solo sul nome delle due squadre, visto che stiamo parlando di tante sfide nella sfida che rendono questa partita ancora più importante ed affascinante. Da Svilar contro Maignan a Saelemaekers contro Wesley, passando per Leao-Dybala fino ad arrivare, ovviamente, a Gasperini contro Allegri. 

Insomma, i duelli di certi non mancheranno, come ad esempio quello a centrocampo tra due francesi come Manu Koné e Adrien Rabiot, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato: "Qualità e muscoli, Roma-Milan si fa qui". 