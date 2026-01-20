Fullkrug & Co. Tuttosport: "Max scopre il turnover"

Il Napoli non è l'unica squadra che in questa stagione è stata martirizzata dagli infortuni. In questa sfortunata lista rientra anche il Milan di Massimiliano Allegri, che tra Gimenez e i ciclici stop dei vari Leao, Pulisic, Nkunku e quant'altro, è sempre stato costretto a schierare formazioni nuove con panchine praticamente inesistenti proprio per la mancanza di alternative.

Nelle ultime gare, però, il tecnico livornese ha riscoperto il piacere dell'abbondanza, visto che tra Firenze e la sfida in casa contro il Lecce è risultato decisivo proprio chi è entrato dalla panchina. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato: "Max scopre il turnover".