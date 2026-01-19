Fullkrug, tris di 7 nelle pagelle: "Entra con rabbia e dopo tre minuti sblocca il risultato"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Manuel Del Vecchio

Primo gol con il Milan, primo gol a San Siro, colpo di testa che vale tre punti dopo nemmeno tre minuti dal suo ingresso in campo. Milan-Lecce è stata una serata che Fullkrug dimenticherà facilmente. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi per il tedesco.

CorSport 7
Entra e segna. Primo gol con la maglia del Milan per il tedesco arrivato a gennaio. Ai rossoneri serviva un punto di riferimento offensivo: ecco la prova.  

Tuttosport 7
Meno di tre minuti per trovare il primo gol con la maglia del Milan. Segna di testa: la specialità della casa. 

Gazzetta dello Sport 7
Primo gol italiano con un colpo di testa ravvicinato. Entra con rabbia e dopo tre minuti sblocca il risultato. L’infrazione al dito del piede non lo condiziona.