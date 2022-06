Galliani: "Più difficile la promozione col Monza che la Champions con il Milan"

MilanNews.it

L'ex dirigente rossonero Adriano Galliani, oggi nel direttivo del Monza che per la prima volta nella sua storia è salito in Serie A, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport uscito in edicola questa mattina. Galliani ha messo a confronto l'impresa raggiunta qualche settimana fa con la promozione della squadra della città dove è nato e quella della Champions con il Milan: "Quando mi chiedono se è stato più difficile vincere la Champions col Milan o ottenere la promozione in A col Monza, rispondo la seconda, assolutamente. Il Milan che Berlusconi acquistò nell’86 era un top club che aveva vinto due coppe dei campioni, nel ‘63 e nel ’69, e dieci scudetti. Il titolo era ossidato, per le ragioni che sappiamo, ma il club aveva una tradizione, incarnava dei valori anche culturali. Berlusconi e Galliani l’hanno portato a 7 coppe dei campioni e 18 scudetti partendo da una base, da un prestigio consolidato. Il Monza, nato nel settembre del 1912, la A l’aveva soltanto sfiorata, aveva conosciuto il fallimento ed era ripartito dalla D”.