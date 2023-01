Garlando sulla Gazzetta: "In settimana anche Inter e Milan hanno manifestato apertamente a favore di Zona 30"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha commentato così il periodo delle milanesi: "A Milano c’è grande discussione attorno a Zona 30, cioè sull’ordinanza votata dalla maggioranza del consiglio comunale per ridurre la città a un’enorme isola di lentezza, con il limite di velocità abbassato a 30 km all’ora, sul modello di metropoli tipo Londra e Parigi. Il sindaco Beppe Sala ha frenato quasi subito: «Non so quanto sia realistico immaginare Zona 30 già entro il 2024 e comunque di sicuro non riguarderà tutta la città». Invece Davide Cassani, ex c.t. del ciclismo, si è alzato sui pedali e si è schierato a favore del progetto: "Tra la velocità e la vita cosa scegliereste?". In settimana anche Inter e Milan hanno manifestato apertamente a favore di Zona 30. I nerazzurri, dopo la convincente vittoria sul Napoli capolista, si sono fatti rimontare due volte dal Monza e, in Coppa Italia, hanno superato solo ai supplementari il Parma. Vittoriosi, ma mai dominanti (e con ansia finale) ieri con il Verona. I rossoneri hanno sprecato un doppio vantaggio sulla Roma e, in Coppa Italia, si sono fatti eliminare dal Torino in dieci. Ieri, nel primo tempo, sono stati travolti dal Lecce che sembrava il Napoli. Una frenata imprevista e plateale delle milanesi, in sintonia con l’ordinanza comunale. Per le formazioni di Inzaghi e Pioli, soprattutto nelle tristi esibizioni in Coppa Italia, un gioco sempre sotto ritmo, una circolazione lenta, appunto, come avverrà presto nel centro di Milano.