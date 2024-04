Gazzetta: "A tutto Milan. Cardinale tempo di scelte: il mercato parte da Zirkzee. Società, piace Comolli"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "A tutto Milan. Cardinale tempo di scelte: il mercato parte da Zirkzee. Società, piace Comolli". Nelle prossime settimane, il numero uno di RedBird dovrà prendere diverse decisioni importanti per il futuro del Diavolo: c'è grande attesa, per esempio, di sapere quale sarà il budget per il mercato estivo e in particolare per il centravanti, con Zirkzee del Bologna che è sempre il preferito dei rossoneri.

Non sono escluse poi novità anche nell'organigramma di via Aldo Rossi: l’ipotesi che Damien Comolli, oggi presidente del Tolosa, cominci a occuparsi di Milan come amministratore delegato esiste, anche se prima il club francese dovrà essere ceduto. Nelle prossime settimane, Cardinale spera di aver notizie anche sulla questione dello stadio e della seconda squadra.