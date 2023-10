Gazzetta: "Bel calcio e sorrisi: San Siro conquistato dal nuovo idolo Adli"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Bel calcio e sorrisi: San Siro conquistato dal nuovo idolo Adli". La nuova vita rossonera del francese è iniziata a Cagliari dove ha giocato titolare per la prima volta in stagione. Pochi giorni dopo, l'ex Bordeaux è sceso in campo dal primo minuto contro la Lazio e quindi ora è entrato anche lui nelle rotazioni di Stefano Pioli. All'uscita dal campo contro i biancocelesti, i tifosi milanisti gli hanno riservato tanti applausi dopo una prestazione più che positiva.