Gazzetta: "Bennacer e Tonali, la staffetta funziona. E Pioli ha il doppio play"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Bennacer e Tonali, la staffetta funziona. E Pioli ha il doppio play". La Rosea parla dei due centrocampisti rossoneri che in questa stagione si sono alternati spesso al fianco dell'inamovibile Kessie. L'algerino sta ritrovando il ritmo, mentre l'ex Brescia è in continua crescita. Per il match di domenica contro la Juventus, il tecnico milanista potrà scegliere il regista migliore da mandare in campo dal primo minuto.