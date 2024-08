Gazzetta - Chiesa proposto a Milan e Roma: no da entrambi i club

Il futuro di Federico Chiesa si fa sempre più intricato. L'esterno è stato invitato pubblicamente dal tecnico della Juventus Thiago Motta a cercarsi una nuova squadra, ma al momento non sembra esserci la fila di club pronti a puntare su di lui. Il nodo è rappresentato dall'ingaggio: considerando sia quello attuale (cinque milioni più bonus) che quello che chiederebbe alla sua nuova squadra per il futuro (almeno sei milioni).

Per Milan e non solo costa troppo

Queste cifre stanno spaventando diverse società, che in passato lo hanno cercato o a cui è stato proposto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, recentemente il suo agente Fali Ramadani ha bussato alla porta di Milan e Roma per capire se fossero interessate all'ex Fiorentina. In entrambi i casi ha ricevuto risposte negative, per ragioni diverse ma sempre legate al discorso economico.

Il Milan, infatti, pur cercando un elemento nel suo ruolo visto lo spostamento di Pulisic sulla trequarti, non vorrebbe turbare gli equilibrio dello spogliatoio inserendo in rosa un giocatore che ha uno stipendio uguale a quello di Leao. La Roma, invece, non vuole fare un'investimento del genere avendo già preso Soulé. Per Chiesa, inoltre, hanno tentato un approccio anche Napoli e Lazio: il problema è sempre l'ingaggio.