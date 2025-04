Gazzetta: "Diavolo che disastro. Flop come nel 2015, difesa inesistente e male con le big"

"Diavolo che disastro. Flop come nel 2015, difesa inesistente e male con le big": titola così La Gazzetta dello Sport in merito alla deludente stagione del Milan che in campionato non faceva meno punti di ora in 33 giornate (51) dalla stagione 2014-2015, quando ne raccolse appena 43. Oltre ai noti problemi difensivi e ai troppi gol incassati, un altro problema del Diavolo riguarda gli scontri diretti con le prime della classifica in Serie A: sono infatti solo otto i punti conquistati con le squadre che stanno davanti ai rossoneri.

Contro l'Atalanta il Milan ha perso per l'ottava volta in 14 partite contro una squadra delle prime 8 posizioni in classifica. Bilancio totalmente fallimentare che fotografa il nono posto dei rossoneri, capaci di vincere un solo scontro diretto, nel derby contro l'Inter.

3ª giornata, Lazio - Milan 2-2

5ª giornata, Inter - Milan 1-2

7ª giornata, Fiorentina - Milan 2-1

10ª giornata, Milan - Napoli 0-2

13ª giornata, Milan - Juventus 0-0

15ª giornata, Atalanta - Milan 2-1

18ª giornata, Milan - Roma 1-1

21ª giornata, Juventus - Milan 2-0

23ª giornata, Milan - Inter 1-1

9ª giornata, Bologna - Milan 2-1

27ª giornata, Milan - Lazio 1-2

30ª giornata, Napoli - Milan 2-1

31ª giornata, Milan - Fiorentina 2-2

33ª giornata, Milan - Atalanta 0-1