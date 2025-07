Gazzetta: "Diavolo di un Modric. La spinta di Luka: 'Milan per vincere, basta mediocrità'"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Diavolo di un Modric. La spinta di Luka: 'Milan per vincere, basta mediocrità'". Ieri il club rossonero ha pubblicato la prima intervista di Luka Modric da giocatore rossonero. Il campione croato, che tornerà a Milanello il prossimo 4 agosto per iniziare gli allenamenti con il Milan, ha raccontato in particolare tutta la sua voglia e fame di vincere ancora a quasi 40 anni: "Ho raggiunto tanti traguardi, più di quelli che mi sarei aspettato. Sono felice e grato di quello che ho fatto. Non mi sento mai soddisfatto, voglio sempre di più, specialmente a livello professionale. Quando vinci, quanto hai questo sentimento lo vuoi sempre riprovare. Ecco perchè ho ancora la voglia e la fame di vincere".

In merito alla scelta venire al Milan, Modric ha spiegato: "Volevo rimanere in Europa per continuare a giocare un calcio competitivo. Avevo altre offerte, ma quando mi ha chiamato il Milan per me era chiaro. Lo volevo dal primo minuto. Mi ha impressionato anche il fatto che il ds Tare è venuto in Croazia per presentarmi il progetto e tutto il Milan. E' stato molto importante per me, mi ha dimostrato quanto volessero portarmi qui. Poi il Milan è uno dei più grande club in Europa. Il Milan non può essere soddisfatto della mediocrità, bisogna porsi gli obiettivi più grandi possibili: vincere titoli e competere con le migliori squadre nel mondo. Ecco perchè sono qui".