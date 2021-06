"Donnarumma-Psg, si chiude lunedì", scrive La Gazzetta dello Sport. Prima, però, c'è l'azzurro. Gigio, infatti, sosterrà le visite mediche dopo Italia-Galles, poi si legherà al Paris Saint-Germain per i prossimi cinque anni. "Ora per Navas si profila l'ipotesi prestito", aggiunge la rosea riprendendo le indiscrezioni circolate ieri in Francia.