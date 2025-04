Gazzetta: "E' tornato il vero Leao. Rafa, gol e assist"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "E' tornato il vero Leao. Rafa, gol e assist". Il portoghese è stato il migliore in campo: è stato lui ad aprire le marcature con un bellissimo tiro a giro che si è insaccato quasi all'incrocio del pali e poi ha anche regalato un assist perfetto per la rete del 4-0 di Reijnders che ha dovuto solo spingere il pallone in porta. Era da tempo che Leao non era così decisivo in campo, ora dovrà confermarsi anche nelle prossime partite e soprattutto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.

Leao apprezza il nuovo modulo

Nel post-partita, Leao ha commentato così il cambio di modulo deciso da Sergio Conceiçao: "Come mi sono trovato nel 3-4-3? Molto bene, ho trovato i movimenti davanti, ho creato pericoli, quelli davanti mi hanno cercato molto. Il mister ha trovato una bella strategia difensivamente e anche in attacco, ci siamo sentiti a nostro agio”.