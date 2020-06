Gazzetta: "Ehi Milan, ci sei? Il Verona è avanti e le altre premono. Obbligo vittoria"

"Ehi Milan, ci sei? Il Verona è avanti e le altre premono. Obbligo vittoria": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista dell'impegno di questa sera dei rossoneri in casa del Lecce. Dopo i recuperi, il Diavolo è stato agganciato in classifica dal Parma e superato dal Verona. Nella peggiore delle ipotesi, senza i tre punti stasera la formazione milanista rischia di ritrovarsi a metà classifica, superata anche dalla squadra di Mihajlovic. Contro il Lecce, sono fondamentali quindi i tre punti per continuare la corsa verso l'Europa.