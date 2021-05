Gazzetta: "Ibra dice addio all'Europeo. Il club si affretta sul mercato"

"Ibra dice addio all'Europeo. Il club si affretta sul mercato": titola così stamattina La Gazzetta Sportiva che spiega che Ibrahimovic dovrà affrontare sei settimane di terapia conservativa dopo la distorsione al ginocchio rimediata contro la Juventus. Questo stop non gli permetterà di partecipare all'Europeo con la sua Svezia. Intanto, in via Aldo Rossi si continua a cercare un nuovo centravanti in vista della prossima stagione: il primo nome della lista è sempre quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina.