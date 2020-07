Gazzetta: "Jack, finale super. Si apre una porta per il rinnovo?"

"Jack, finale super. Si apre una porta per il rinnovo?": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il suo addio sembrava certo, ma con la conferma di Pioli, a cui Jack piace molto, non è escluso che il Milan possa pensare al rinnovo del suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Anche il dt Paolo Maldini starebbe spingendo per la sua permanenza.