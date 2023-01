Gazzetta: "Leao-Milan: rottura totale. Clausola dimezzata? Il Diavolo dice no. Scintille Maldini-Rafa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Leao-Milan: rottura totale. Clausola dimezzata? Il Diavolo dice no. Scintille Maldini-Rafa". Per firmare il rinnovo il portoghese vuole abbassare l'attuale clausola rescissoria da 150 milioni di euro a 70-80 milioni. Il club di via Aldo Rossi però la pensa diversamente. Nelle scorse ore ci sarebbe stato un incontro tra il giocatore e Paolo Maldini che però non ha portato gli effetti sperati. Anzi, c’è chi giura che il dialogo si sia concluso con modi bruschi.