Gazzetta: "Maignan, la trattativa prosegue. Da sciogliere il nodo commissioni"

In casa rossonera continua a tenere banco la questione che riguarda il futuro di Mike Maignan, che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. "Maignan, la trattativa prosegue. Da sciogliere il nodo commissioni" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che non siamo ancora al momento della firma, ma nei giorni scorsi c'è stato un incontro a Milano tra i dirigenti del Diavolo e gli agenti del francese.

Resta da risolvere il tema delle commissioni e siccome stiamo parlando di una cifra importante a Casa Milan non vogliono sottovalutare la situazione. Rispetto a qualche mese fa, quando sembrava già scritto l'addio di Maignan a fine stagione, ora si respira fiducia intorno a questa trattativa che va avanti nella speranza di arrivare presto alla tanto attesa fumata bianca. I contatti tra gli agenti e il club proseguono telefonicamente ed è probabile che la prossima settimana o quella successiva ci sia un nuovo vertice.