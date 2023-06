Gazzetta - Milan, a Pioli piace molto la duttilità di Kamada: lo vede come trequartista, mediano e anche come vice Leao a sinistra

MilanNews.it

Il Milan dovrebbe chiudere a breve l'arrivo a zero in rossonero di Daichi Kamada. Questo colpo di mercato era stato perfezionato da Maldini e Massara prima dell'addio e, salvo sorprese, dovrebbe essere confermato anche da Furlani e Moncada. Questo perchè, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il giapponese piace molto a Stefano Pioli, soprattutto per la sua duttilità: lo vede infatti come trequartista, mediano e anche come vice Leao a sinistra.