Gazzetta - Milan, attesa per l'incontro tra Ibra e Gazidis: sarà complicato convincere lo svedese a restare

In casa rossonera, continua ad esserci grande attesa per l'incontro che ci sarà prossimamente tra Ivan Gazidis e Zlatan Ibrahimovic per parlare dell'eventuale rinnovo dell'attaccante svedese. Secondo La Gazzetta dello Sport, per l'ad milanista non sarà facile convincere il giocatore a restare anche nella prossima stagione, sempre che il club di via Aldo Rossi, che sembra essere intenzionato a portare avanti un progetto basato esclusivamente sui giovani, voglia davvero trattere Ibra per un altro anno.