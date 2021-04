Gazzetta - Milan, Gabbia verso la conferma. Incerto il futuro di Romagnoli

Il Milan è soddisfatto della crescita di Matteo Gabbia in questa stagione nonostante l'infortunio che lo ha tenuto fuori per qualche mese e per questo il giovane centrale milanista dovrebbe essere confermato anche per la prossima stagione. Resta invece incerto il futuro di Alessio Romagnoli, il quale rischia di partire un passo indietro rispetto alla coppia Kjaer-Tomori. In ballo c'è anche il rinnovo di contratto che scade nel 2022. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.