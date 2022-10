Gazzetta - Milan, i rossoneri sperano di recuperare Kjaer per la Juventus

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato contro l'Empoli, oltre a Caabria e Saelemaekers, si è fermato anche Simon Kjaer per un problema muscolare al flessore. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, in casa rossonera c'è un cauto ottimismo sulle sue condizioni: difficile che possa essere in campo mercoledì a Londra contro il Chelsea, la speranza a Milanello è di recuperare il danese per il match di sabato in campionato contro la Juventus. Dopo gli esami strumentali a cui si sottoporrà oggi si saprò qualcosa in più sui tempi di recupero di Kjaer.