Gazzetta - Milan, in risalita le quotazioni di Pobega: potrebbe restare in rossonero

Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sono in risalita le quotazioni di Tommaso Pobega che potrebbe essere confermato nella rosa milanista per la stagione 2021-2022: il club di via Aldo Rossi e Stefano Pioli stanno infatti pensando di dare fiducia al giovane centrocampista rossonero che ha giocato l'ultima stagione in prestito allo Spezia.