Gazzetta: "Milan, Kessie via già a gennaio? PSG e Liverpool sullo sfondo"

Il rinnovo di Franck Kessie con il Milan sembrava essere una passeggiata, ma con il passare dei mesi non è decollato. I rossoneri, come riporta La Gazzetta dello Sport, erano stati autorizzati ad un aumento dell'ingaggio fino a 6,5 milioni di euro, ma l'ivoriano ha rilanciato a 8, forte dell'interessamento alle sue spalle di un club forte: tutti gli indizi portano al PSG, ma non è da trascurare la candidatura del Liverpool. Kessie ha avuto alti e bassi, segno che non è sereno, ed i dialoghi con George Atangana sono stati inconcludenti. Il Milan vuole capire se ha senso continuare a tenere aperto il dialogo per il rinnovo oppure se è meglio pensare a una separazione già durante il mercato di gennaio.