Gazzetta - Milan, Pioli rispolvera Adli contro il B.Dortmund: vuole aumentare la qualità del palleggio

Dopo essere finito nel dimenticatoio nelle ultime settimane (solo una presenza in cinque partite tra campionato ed Europa), Yacine Adli è pronto per tornare in campo contro l Borussia Dortmund questa sera e lo farà dal primo minuto: il francese dovrebbe infatti essere preferito a Rade Krunic per giocare dall'inizio al fianco di Tijjani Reijnders. Per l'ex Bordeaux, che non gioca titolare da oltre un mese, sarà la prima volta dal 1' in Champions.

Dietro alla scelta di Stefano Pioli, che ha scelto di rispolverare Adli nella partita più importante della stagione fino a questo momento, c'è lo volontà di aumentare il palleggio in mezzo al campo, mettendo in campo una mediana dai piedi buoni. Aumenteranno forse anche gli spazi per i tedeschi che sono molto temibili in ripartenza, per questo Adli e Reijnders dovranno essere bravi a dare non solo qualità, ma anche equilibrio alla formazione milanista.